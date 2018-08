I genitori provano a svegliarla ma non apre gli occhi, Anna muore a 19 anni durante il sonno

Mercoledì 8 Agosto 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 17:31

I genitori la vanno anel suo letto ma scoprono che è, residente a Sottomarina, Chioggia, è morta a solidopo essere andata a letto come tutte le sere, senza avvertire alcun malessere. La mattina dopo non si è più svegliata.La ragazza era uscita con gli amici la sera prima, poi è tornata a casa e si è addormentata. Vedendo che non si alzava la madre ha provato a svegliarla, ma Anna sembrava continuare a dormire profondamente, solo dopo qualche minuto si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiamato i paramedici. Purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare: secondo i dottori sarebbe morta poche ore prima dell'arrivo dei soccorsi per cause che sono in fase di accertamento.La polizia ha chiesto ai suoi amici cosa fosse successo la sera precedente e le loro testimonianze insieme alle analisi e all'autopsia potrebbero fare una maggiore chiarezza sul decesso. Anna studiava all'Università di Padova, aveva abitato per alcuni mesi proprio a Padova per poi tornare a Sottomarina, dove si dedicava a diverse attività. La 19enne era una ragazza molto attiva e piena di risorse, la famiglia e i suoi amici sono distrutti per la perdita.