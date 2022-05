Attacco hacker russi Killnet contro gli aeroporti italiani: da Linate a Genova, tutti gli scali colpiti

Anche alcuni aeroporti italiani sono finiti vittime dell'attacco informatico lanciato dagli hacker filo-russi Killnet. L'attacco di tipo Ddos è iniziato ieri sera e ha preso di mira diversi siti di istituzioni italiane e anche i siti di alcuni aeroporti, che da questo pomeriggio risultano irragiungibili.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Hacker e cyberguerra, nuovi attacchi dei russi di Killnet a 50 siti... L'ATTACCO Attacco hacker dalla Cina alla Russia: Pechino prova a rubare dati... LA STORIA Putin, il dentista e la truffa allo Zar: vende proprietà del...

Gli scali colpiti

L'attacco hacker ha colpito vari aeroporti tutti nel nord Italia: gli scali milanesi di Malpensa e Linate, quello di Orio al Serio a Bergamo, Genova e Rimini. La Polizia sta fornendo assistenza ai tecnici delle società di gestione per ripristinare le funzionalità e contrastare l'attacco.

Tra gli aeroporti interessati dall'attacco anche Orio al Serio. Il portale milanbergamoairport.it risulta, al momento, inaccessibile: digitando l'indirizzo compare la scritta 'La pagina non funziona. Da Orio fanno sapere che non ci sono conseguenze sull'operatività dello scalo e dei voli e che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità del sito.

Gli aggiornamenti

L'attacco hacker di Killnet non ha creato alcun problema ai voli e ai sistemi operativi interni e dell'aerostazione che sono operativi nello scalo genovese Cristoforo Colombo. Solo la pagina web risulta offline. L'attacco Ddos ha interessato oltre a Genova anche gli scali milanesi di Malpensa e Linate, quello di Orio al Serio a Bergamo e quello di Rimini.