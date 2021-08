Aurelia Del Gaudio, morta la giudice investita dal fuoco dei fornelli mentre cucinava

Incidente domestico fatale per Aurelia Del Gaudio: la giudice, 72 anni, è morta a Bologna. Il dramma poco dopo le 17 in cucina dove la donna era alle prese con i fornelli. Un fuoco acceso e immediatamente il vestito ha iniziato a bruciare con le grida di aiuto che hanno attirato subito Tarlà che si trovava in un’altra stanza. L’uomo è corso, ha visto l’inferno avvolgere pian piano la moglie, le si è gettato addosso, ha cercato di tutto pur di spegnere quelle maledette lingue di fuoco che stavano attecchendo in fretta.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Laura Ziliani morta, ipotesi choc: l'ex vigilessa uccisa in casa... TREVISO Bambina di 9 anni muore in un incidente frontale choc a Casale sul... ITALIA Laila, i funerali con rito islamico della donna schiacciata da un... L'INCHIESTA Laila, ricostruzione choc: nessuno le insegnò a usare la... ROMA Roma, incidente tra due auto: morta una donna di 34 anni CARONIA Viviana Parisi, il marito accusa: «Esami 3D sui corpi per...

Il resto l’hanno fatto i vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre mezzi e al lavoro dalle 17.15 alle 18 per mettere l’intero appartamento in sicurezza. Tutto questo mentre due ambulanze trasportavano i feriti, uno dei quali con un codice di massima gravità e con ustioni su gran parte del corpo. Per questo la decisione di trasferire la donna immediatamente al Bufalini dove nella notte tra giovedì e venerdì è deceduta. Il marito Franco Tarlà è ricoverato al Bellaria, dove si trova tuttora con ustioni alle mani e ai piedi.

Dopo essere diventata avvocato e aver vinto il concorso in magistratura, Aurelia Rita Del Gaudio era arrivata a ricoprire l’ambito ruolo di presidente aggiunto dell’ufficio gip di Bologna sotto la guida del collega Giorgio Floridia. Poi il passaggio al tribunale di Brescia e infine di Bergamo dove ha ricoperto l’importantissimo incarico di presidente della sezione penale. Dal 2012 era in pensione. Tantissime le sue passioni, a partire dagli animali, soprattutto i cani che lei definiva "i miei amici pelosi", fino ai viaggi.

Laura Ziliani morta, ipotesi choc: l'ex vigilessa uccisa in casa e portata in montagna

Insegnante muore schiacciata dal cancello di casa, tragedia a Monopoli: Rosa aveva 57 anni

Ma un ruolo centrale nella sua vita l’ha sempre ricoperto il volontariato, l’aiuto degli ultimi. Nel 2000 aveva portato in Kosovo medicine per conto del Rotary Carducci, inoltre attraverso una missione in Guinea si era spesa per far riempire un intero container di 25 macchine da cucire per poter aiutare altrettante famiglie. Indagini. Bolognese doc, nelle prossime settimane sarebbe diventata vice presidente del Rotary Valle del Savena. Sulle cause dell’incidente verranno fatti accertamenti: in Procura verrà depositata la relazione fatta dai vigili del fuoco. Non ancora fissata la data del funerale.

Viviana Parisi, il marito accusa: «Esami 3D sui corpi per scoprire la verità. Nelle ricerche hanno sbagliato tutto»