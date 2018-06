Martedì 12 Giugno 2018, 11:45

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Casoria, verso Roma, per lavori di opere in verde. In alternativa, a chi è diretto a Casoria, si consiglia di uscire allo svincolo di Acerra-Afragola, sulla A1 Milano-Napoli e seguire le indicazioni per Afragola, fino all'immissione sulla A1, verso Napoli.