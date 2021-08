Spaccio di droga a Baia Verde: beccati dalla polizia. Denunciati ed espulsi due giovani stranieri

Due denunce per spaccio e una per non essersi registrato nel portale della Polizia di Stato “AllogiatiWeb”.

Il pattugliamento a Baia Verde

Gli agenti di Polizia in servizio nella zona di Baia Verde a Gallipoli si sono fermati nella piazzetta principale, nota zona di spaccio, e hanno identificato un gruppetto di 4 cittadini extracomunitari che stavano parlando tra di loro e che, alla vista della volante, hanno iniziato ad allontanarsi ed a disperdersi nelle vie limitrofe. Ma i poliziotti sono riusciti a raggiungerli e identificarli, dopo la perquisizione hanno rinvenuto addosso a due dei quattro fermati, un 44enne del Senegal e un 25enne del Gambia, 15 grammi di marijuana e due stecche di hashish con un peso complessivo di circa 3 grammi, oltre a denaro in contanti, probabile provento di spaccio.

Droga e soldi sono stati sequestrati, i due, già con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposti a provvedimento di espulsione.

Ospiti alloggiati in appartamento senza registrazione



Sempre nei giorni scorsi, gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Gallipoli hanno denunciato un 49enne di Matino per aver omesso la comunicazione via web dei nominativi degli ospiti alloggiati nel proprio appartamento di Gallipoli per una settimana a titolo di locazione e per non essersi registrato nel portale della Polizia di Stato “AllogiatiWeb”.

Il controllo è scaturito da un intervento effettuato poche ore prima dalla volante per le numerose segnalazioni pervenute al 113 di urla e schiamazzi, provenienti in piena nottata, proprio dall’appartamento controllato dagli agenti.