Bambino di due anni trovato morto dalla mamma nel bagno di casa: disposta l'autopsia

Um momento prima la mamma lo stava lavando nel bagno di casa, un attimo dopo un bambino di due anni giaceva privo di sensi a terra, morto. La terribile tragedia è avvenuta sabato sera a Longare, Vicenza, e al momento non ha una spiegazione: sarà solo l'autopsia disposta dalla Procura a chiarire le cause della morte improvvisa del piccolo.

Il malore improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, la mamma del bambino lo ha trovato esanime a terra dopo averlo lasciato per pochi istanti in bagno.

Nonostante i tentativi disperati di rianimazione da parte della donna e successivamente dei soccorritori del Suem, non c'è stato nulla da fare per salvare il piccolo. Prima della tragedia non c'era stato alcun segnale premonitore, dato che il bambino non aveva manifestato problemi di salute significativi.

L'ipotesi principale al momento è che un malore improvviso, forse un arresto cardiocircolatorio, sia stata la causa diretta della morte. Tuttavia, solo l'esito dell'autopsia potrà confermare questa teoria o portare alla luce eventuali altre cause.