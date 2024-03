Va in chiesa a pregare e muore: malore fatale durante la messa, fedeli sotto choc

La funzione religiosa di ieri sera 19 marzo in corso nella parrocchia di Sant'Antonino Martire a Mejaniga di Cadoneghe (Padova) si è bloccata improvvisamente quando una donna di 72 anni, Luciana De Carli, molto nota nella comunità, ex catechista, all'improvviso si è accasciata a terra.

Malore fatale durante la messa

Fin da subito si è capito che il suo quadro clinico era compromesso. Tempestivo è stato l'intervento dei sanitari del Suem 118. Non appena i medici l'hanno presa in cura non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale.

Le esequie dell'ex catechista sono fissate per venerdì alle 10,30 nella medesima parrocchia dove un malore le ha tolto anche l'ultimo respiro. Sia la donna che il marito sono persone molto attive e conosciute nella comunità di Mejaniga. Non appena il sindaco Marco Schiesaro è stato messo al corrente della disgrazia, ha voluto manifestare a nome dell'amministrazione comunale le sue più sentite condoglianze agli affetti più cari della settantaduenne.