Marito e moglie per 62 anni, Eugenio e Silvana muoiono a distanza di poche ore. «Come desideravano»

CADONEGHE - Ci sono amori che superano qualsiasi cosa. Anche il tempo. Anche la vita. Che non accettano quella clausola del “finché morte non ci separi”. Perché nemmeno quella potrebbe dividerli. Ed è così che è stato per Eugenio Pintonello e Silvana Riolfo, morti ad un giorno di distanza. Hanno passato 62 anni di vita insieme e, uniti, se ne sono andati. Non potevano vivere l’uno senza l’altra, e così è stato. In tanti promettono di amarsi per sempre, nella festa del giorno delle nozze, e loro lo hanno fatto per davvero.

Per la coppia di Cadoneghe è stata una realtà per oltre 60 anni. Come erano nella vita, così nella morte: una straordinaria unione, inseparabile. Entrambi erano malati da tempo, e negli ultimi tempi le loro condizioni si erano aggravate. Alla fine sono volati via insieme, come desideravano. Quasi mano nella mano, anche se non fisicamente: Eugenio, 91 anni, è morto a casa mentre Silvana, 83, è mancata in ospedale. Lui il 17 luglio, lei il giorno dopo, il 18. Una coppia molto nota, sopratutto negli anni passati, nella frazione di Mejaniga dove avevano messo su famiglia, diventando prima genitori e poi nonni. Erano diversi anni che la coppia aveva problemi di salute e Eugenio domenica 17 luglio ha avuto un rapido peggioramento ed è morto. Non è passato nemmeno un giorno dalla morte del marito quando anche il quadro clinico di Silvana si è aggravato, e il suo cuore si è fermato lunedì 18 luglio. I due coniugi non potevano che essere salutati insieme, nello stesso funerale nella chiesa di Mejaniga, ancora una volta vicini, dopo una vita intera uno accanto all’altro. «Sono andati via come desideravano». È la forza dell’amore.