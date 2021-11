Henry Amadasun, morto a 17 anni. Il papà caccia l'amico al funerale: «Vada via, è lui che l'ha ucciso»

CADONEGHE - «Vai via! Via da qua! Quello ha ucciso mio figlio!». Le urla disperate di papà Evans Amadasun infrangono il silenzio delle oltre 300 persone radunate ieri mattina, 6 novembre, sul sagrato della chiesa di Cadoneghe per l’ultimo saluto al suo Henry. Davanti al feretro del figlio che stava per essere accompagnato al cimitero, il padre ha scorto in lontananza un amico. E prima che questi potesse avvicinarsi alla bara del suo ragazzo,...

