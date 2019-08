Domenica 11 Agosto 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 16:14

Non ce l'ha fatta, ladi 18 annidalla vicina di casa mentre era in. Per l'adolescente è stata dichiarata ladopo che era caduta a terra battendo la testa. A urtare la sua bici era stata una vicina di casa di 29 anni.Da subito le condizioni disono apparse molto gravi, dopo essere stata ricoverata ha trascorso due giorni in agonia fino a quando non è morta. I genitori, pur disperati dalla perdita, hanno autorizzato l'espianto degli organi, ma dal quartiere dove viveva la ragazza viene lanciato un appello, affinchè si tuteli maggiormente la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.Secondo la ricostruzione della polizia la bici e l'auto transitavano nella stessa direzione in via Speranza, strada che collega internamente Santo Spirito a Palese, per cause ancora da accertare la vettura avrebbe tamponato la bici facedo cadere a terra la 18enne che ha sbattuto la testa nell'impatto. Una mamma del quartiere ha poi voluto lanciare un appello al sindaco, rivolgendosi a lui tramite Facebook e chiedendogli provvedimenti per dissuadere gli automobilisti dal correre troppo per far sì che simili tragedie non si verifichino più.