Beppe Signori, all'asta la sua casa di Bologna dove visse Leonardo Da Vinci: il prezzo record

Da un lato l'estro e la genialità su un campo da calcio, dall'altro l'emblema dell'ingegno. Beppe Signori e Leonardo Da Vinci, nelle loro vite hanno condiviso molto. Il paragone potrebbe apparire impertinente, ma in realtà i due personaggi hanno in comune la casa in cui hanno vissuto: palazzo Felicini. Una residenza ricca di storia che adesso la leggenda di Lazio e Bologna ha messo in vendita.

All'asta

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, Beppe Singori ha deciso di vendere la sua casa di Bologna nonostante sia molto legato a quella residenza dal valore culturale inestimabile. Nella sua straordinaria esistenza, infatti, Leonardo da Vinci ha girovagato per l’Italia con note residenze a Firenze e a Milano, ma di una sua casa a Bologna si è sempre saputo ben poco. Nel 1515 il genio toscano alloggiò a palazzo Felicini, nell’odierna via Cesare Battisti, mentre era al seguito di Giuliano de’ Medici che era in città per incontrare Francesco I re di Francia. Il palazzo è stato da poco restaurato e adesso l'ex bomber è pronto a venderlo. Dal 2002 il palazzo storico è di proprietà di Signori e adesso è invendita da Sotheby's per 3 milioni e 200mila euro.

«Un pezzo di cuore»

Vendere una casa, un pezzo della propria storia non è mai semplice. E Beppe Signori, insieme a sua moglie Tina, è molto legato a una casa che descrive come un vero e proprio «pezzo di cuore». L'ex bomber rossoblu racconta di essere molto affezionato a quella casa. Tra quelle mura ha visto crescere la sua famiglia e, per questo, la decisione di metterla in vendita non è stata facile. Date le importanti dimensioni del palazzo, Giuseppe e Tina ne hanno ricavato anche un B&B, un boutique hotel, Le Stanze degli Angeli che è stato aperto dal 2017 fino alla pandemia. In passato hanno affittato l’appartamento ad altri vip dello sport come Marco Di Vaio e giocatori di basket, tutti rimasti colpiti dalla maestosità della dimora.

In vendita

La proprietà residenziale, che si estende per circa 620 mq, ora è in vendita da Italy Sotheby’s International Realty per 3 milioni e 200 mila euro e si trova all’interno di uno dei palazzi quattrocenteschi più noti e meglio conservati del capoluogo emiliano. La costruzione del palazzo, decorato in cotto, è molto antecedente la visita di Leonardo a Bologna: costruito nel 1400 sulla base di un edificio risalente al tardo Duecento. Disposta su tre livelli, la residenza è dotata di un ingresso indipendente al quale si accede da una corte comune ad altre unità immobiliari.