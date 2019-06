Giovedì 27 Giugno 2019, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 20:57

BEVAGNA - Un 17enne e la sorellina di 12 anni sono caduti mentre erano in sella a un motorino e sono finiti sull'asfalto bollente appena posato. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì. E' scattato l'immediato trasferimento all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno dove per poter effettuare le medicazioni conseguenti le ustioni e la rimozione dei pezzi di asfalto caldo rimasti a contatto con gli arti dei minorenni, sono state attivate due sale operatorie- dove i sanitari hanno operato con i feriti in sedazione profonda - e due equipe mediche multidisciplinari. Il 17enne dopo le medicazioni è stato ricoverato a Foligno. La sorellina, che ha subito ustioni (fino al secondo grado) in maniera più estesa è stata trasferita in elisoccorso, grazie a un intervento coordinato dalla sala operativa regione del 118 Umbria, a Roma al policlinico Gemelli e quindi presa in carico dal Centro Grandi Ustionati Sant'Eugenio.