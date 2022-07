Belluno, muore a 2 anni dopo il pomeriggio al parco giochi: il dramma davanti al papà

Un bambino di due anni è morto ieri per cause ancora sconosciute all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dove era giunto in codice rosso in seguito ad un malore accusato nella sua abitazione di Longarone (Belluno) dopo un pomeriggio di gioco con il papà.

BIMBO DI DUE ANNI MORTO DOPO IL POMERIGGIO AL PARCO

Il fatto è accaduto dopo un pomeriggio che il piccolo aveva trascorso in un parco giochi "Sydney" del comune nelle montagne bellunesi, in compagnia del padre. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un'inchiesta in attesa dell'esito dell'autopsia.

L’autorità giudiziaria ha disposto una serie di accertamenti, tra cui un esame tossicologico per verificare se il piccolo avesse ingerito qualcosa di particolare. Nelle prossime ore sarà effettuata anche l’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso. In queste ore la comunità di Longarone si stringe alla famiglia, sconvolta dal dolore per l’improvvisa scomparsa.