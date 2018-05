Bossetti ai funerali della mamma. La lettura dal pulpito: «Grazie»

Martedì 1 Maggio 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 14:07

, il muratore condannato per l'omicidio di, ha partecipato al funerale della mamma, Ester Arzuffi , morta due giorni fa per malattia all'età di 71 anni. Oltre al presunto killer di Yara, hanno partecipato ai funerali - ai quali potevano presenziare solo i parenti - anche la mogliee la sorella di Bossetti,Secondo quanto riferito da una partecipante alle esequie, Bossetti, nella chiesa in cui erano presenti solo i parenti della defunta, avrebbe brevemente «salutato la madre». Il muratore condannato in appello per l'omicidio della 13enne di Brembate di Sopra ha quindi lasciato la chiesa di Mozzo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria mentre gli agenti hanno fatto un cordone per evitare che fosse fotografato.Sul pulpito, Bossetti, che secondo le leggi aveva l’assoluto diritto di essere al funerale della mamma deceduta, ha omaggiato la donna: «Grazie mamma», ha detto durante la cerimonia, a porte rigorosamente chiuse. Ester è morta due giorni fa: aveva un male incurabile di cui non sospettava nulla, scoperto in ospedale dopo un controllo.