Bullismo sul baby rugbista, la madre: «Quello è stato un vero pestaggio»

Venerdì 19 Luglio 2019, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 09:45

«Il pestaggio di mio figlio è avvenuto il 7 ottobre 2018, pochi giorni dopo il suo 16esimo compleanno , lo definisco così perché queste sono, come dimostra la foto, non semplici schiaffetti o goliardie ». A parlare è la madre del giovane rugbista di Monselice , in provincia di Padova , che avrebbe subito atti di bullismo : 10 gli indagati dal pm Andrea Bigiani. Le accuse sono(i 4 compagni di squadra) e omesso impedimento (i 6 adulti fra allenatori e dirigenti).