Giallo a Latina, ex finanziere trovato morto vicino alla sua auto: ha una ferita alla testa

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina al Lido di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. Si tratta di Alberto Liberti, nato nel 1953, ex finanziere residente nel capoluogo pontino.Il corpo si trova in acqua, vicino alla Foce del Duca che collega il lago di Fogliano al mare. A pochi metri di distanza è posteggiata l'automobile della vittima, una Mercedes Classe B. Secondo le prime informazioni, una volta lasciata la Guardia di Finanza svolgeva attività di consulenza oltre ad avere una passione per le attività sportive.Un episodio misterioso per il quale prende corpo la pista dell'omicidio. L'uomo indossa una tuta e ha una ferita alla testa. All'interno dell'auto ci sono tracce di sangue ed è sporco anche un telefono cellulare ritrovato dagli investigatoriSulla vicenda dopo l'iniziale intervento dei Carabinieri del nucleo forestale sta indagando la Polizia di Stato, in particolare gli agenti della squadra mobile della Questura di Latina. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia Scientifica e il magistrato di turno Gregorio Capasso insieme al medico legale Maria Cristina Setacci. In corso le operazioni per il recupero della salma, oltre ai primi accertamenti tecnici con l'isolamento delle tracce.