Mercoledì 26 Giugno 2019, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbero appartenere ai resti ritrovati nel, in provincia diIn diretta aparlano i familiari, che continuano a sperare che il cadavere non sia quello della donna scomparsa 19 mesi fa. Ilè noto al pubblico dellaper la sua mania compulsiva di accumulare oggetti. Era stato convocato dai carabinieri e la redazione lo aveva più volte invitato a mettere ordine nella sua casa e nella sua vita.Sarannoad accertare l'identità della vittima, ma sono molte alte le probabilità che il corpo sia quello di Luciana. «Spero che non sia mia moglie, ho messo dei fiori sul posto in cui sono stati trovati i resti in ogni caso. Staremo a vedere, ma le percentuali sono alte», dice il marito ai microfoni di Chi l'ha Visto. Bisognerà aspettare i canonici 15 giorni prima di avere risultati certi.Gli inquirenti credono che si possa trattare di Luciana perchée sono compatibili. Innanzitutto, il corpo è stato trovato a sette chilometri da casa e nella zona non ci sono altre persone scomparse, o almeno denunciate. La persona che ha trovato il cadavere ha spiegato che la vittima aveva un maglione di lana verde scuro con una stella disegnata. Né Pierino, né la figlia Marta ricordano se Luciana avesse un indumento simile.Gli inquirenti hanno da sempre ipotizzato che la donna si siama nell'iter investigativo è emersa anche l'La donna, infatti, sarebbe uscita di casa il 10 novembre 2017 senza portare con sé alcun oggetto personale e con gli stessi abiti della mattina.