Madre e figlia si scontrano in bici sulla Majella: turista ferita all'addome dal manubrio

Pescara

Ultimo aggiornamento: 22:31

Una passeggiata in bicicletta per unain vacanza sulla, è finita nel tardo pomeriggio di oggi nel peggiore dei modi. Con un grave trauma addominale a causa del quale è attualmente ricoverata nell'ospedale didove è stata trasportata conIl fatto è avvenuto aStando ai primi accertamenti,. Fra le due si sarebbe verificato un vero e proprio tamponamento, in cui ad avere la peggio è stata la 45enne che era davanti. Nell'impatto, prima di cadere a terra, il manubrio le è finito nell'addome, provocandole il trauma.