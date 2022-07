Estate senza tregua: maltempo nel weekend, ma da lunedì torna ancora il caldo africano

In una estate che sembra non voler dare tregua dal caldo, questo weekend a base di maltempo durerà poco, perché da lunedì tornerà il caldo africano che sta caratterizzando questa bella stagione 2022. Secondo quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilMeteo.it, numerosi fronti temporaleschi e grandine in serata e nella successiva nottata, dal Nordovest si incammineranno verso il Nordest. Poi, affermano le previsioni meteo, tornerà più forte che mai l'anticiclone africano ad infiammare il mese di Agosto.

«Nel corso del weekend - afferma - la pressione tornerà gradualmente ad aumentare e dopo gli ultimi temporali di Sabato mattina sul Triveneto, il sole tornerà prevalente su tutte le regioni. Domenica sarà una giornata ampiamente soleggiata, con un clima sì caldo, ma senza eccessi, visto che soffieranno dei vivaci venti dai quadranti settentrionali».

Le previsioni dei primi giorni di agosto

Da Lunedì 1 Agosto, infatti, l'anticiclone africano inizierà ad abbracciare l'Italia invadendola poi completamente a partire da Mercoledì 3. Con l'arrivo dell'anticiclone africano le temperature crescereranno nuovamente. Nei giorni successivi i valori massimi torneranno a sfiorare i 40°C sulla Pianura Padana, sulle zone interne del Centro e sulle due Isole maggiori.

Nel dettaglio - Venerdì 29. Al nord: graduale peggioramento con temporali da ovest verso est. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: sole e caldo. - Sabato 30. al nord: ultimi temporali sul Friuli Venezia Giulia, tutto sole altrove. Al centro: qualche rovescio sugli Appennini. Al sud: sole e caldo. - Domenica 31. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: sole prevalente. Tendenza. Torna l'anticiclone africano, Lucifero riporterà il gran caldo ovunque.