Muore nello schianto in auto, il suo cane lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

Domenica 22 Luglio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 11:10

Una notizia che sta commuovendo tutta l'Italia, quella che giunge da Arcore (Monza-Brianza), dove ieri mattina un uomo di 74 anni si è schiantato in auto ed è morto. Il cane, che viaggiava con lui, ha vegliato sul padrone fino all'arrivo dei soccorsi. Come riporta MonzaToday , infatti, l'automobilista è morto nello schianto della sua auto contro un albero, dopo aver perso il controllo del mezzo in curva. Con lui viaggiava l'inseparabile cane, rimasto illeso nell'incidente. Dopo lo schianto i soccorsi, composti da vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza, hanno trovato l'animale intento a vegliare il corpo del padrone.I vigili del fuoco hanno fatto quindi uscire dall'abitacolo il cane, che è rimasto fermo a fissare l'auto con dentro il padrone. Sono ora in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incidente: non è escluso un malore dell'automobilista.