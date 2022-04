Carol Maltesi, Malena la conosceva: «Insieme per 4 giorni, era bella e dolce. Mi chiese consigli sul mio lavoro»

«Sembri una bambina, hai già un figlio?». Sono queste le prime parole che la pornostar Malena ha rivolto a Charlotte Angie, nome d'arte di Carol Maltesi, quando si sono conosciute. La 26enne, barbaramente uccisa e fatta a pezzi dal suo carnefice Davide Fontana a Borno, Brescia, faceva l'estetista in una profumeria di Milano, ma negli ultimi due anni, complice il Covid, aveva maturato la decisione di cambiare lavoro e di intraprendere la carriera di attrice hard. Da qui l'idea di rivolgersi a Malena per qualche consiglio.

«Io ho avuto il piacere di conoscere Carol e di trascorrere 4 giorni insieme a lei sul set. La prima cosa di cui sono rimasta impressionata è stata la dolcezza e poi la bellezza di questa ragazza. Aveva 26 anni, ma sembrava una bambina» spiega l'attrice ai microfoni di Pomeriggio 5. «Mi ha chiesto consigli sul mio lavoro e poi mi ha parlato del figlio. 'Non vivo con lui – mi raccontava –, ma il mio desiderio più grande è di riappacificarmi con lui'».

La testimonianza di Malena prosegue con il racconto di come a un certo punto non si siano più sentite: «Era diverso tempo che non partecipava ad alcuni eventi e lui [il killer] attraverso il suo telefonino aveva scritto di non voler fare più questo lavoro – prosegue –. A me sembrava strano perché aveva appena incominciato».

Oltre all'omicidio in sé, il pensiero più agghiacciante per Malena riguarda la sua immensa solitudine: «Ho i brividi a pensare che nessuna l'abbia cercata per due mesi». La ragazza infatti è stata uccisa a gennaio, ma il suo corpo è stato trovato a pezzi in un freezer solo due mesi più tardi, riconosciuto grazie ai suoi unidici tatuaggi. Dopo la decisione di cambiare lavoro ed entrare nel mondo del cinema hard, la sua famiglia si era allontanata da lei, rinnegandola. «Io faccio questo stesso lavoro e so che è una scelta che porta a molta solitudine» ha chiosato amaramente Malena.