Soumahoro, madre e moglie in Tribunale. L'avvocato: «Consegnata documentazione»

Lady Soumahoro è arrivata in Tribunale a Latina per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Molfese. Liliane Murekatete è stata raggiunta da una misura interdittiva per un anno non potra' ricoprire incarichi societari e contrattare con la pubblica amministrazione. Un lungo cappotto cammello, bombetta nera sul capo e zainetto di pelle nera sulle spalle, è arrivata accompagnata dal suo difensore l'avvocato Lorenzo Borre' e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il legale si è limitato a dire: "Dopo, dopo".

Soumahoro, madre e moglie in tribunale

Prima di lei erano arrivati anche la madre Marie Therese Mukamitsindo e il fratello Miche Rukundo. È entrato in Tribunale anche uno dei pm titolari dell'inchiesta, oltre sostituto procuratore Giuseppe Miliano che ha confermato che presenzierà all'interrogatorio.

Aggiornamento ore 12.54

Marie Therese Mukamitsindo e Michel Rukundo, madre e fratello di Lady Soumahoro hanno lasciato poco fa il Tribunale di Latina senza rispondere alle domande dei cronisti che li aspettavano. Ha parlato invece il loro avvocato spiegando che entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché vogliono prima avere contezza del complesso degli atti di indagine.

Aggiornamento ore 13

Anche Liliane Murekatete ha lasciato il Tribunale di Latina senza rispondere ai giornalisti, ma a differenza di quanto avevano fatto la madre e il fratello ha risposto alle domande del gip Giuseppe Molfese. Lo ha spiegato l'avvocato Borrè, aggiungendo che la sua assistita ha anche «depositato della documentazione che pone la questione sotto un'altra luce», senza aggiungere altro.