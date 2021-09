Ha raggiunto uno dei punti più altri della della Cartiera Wepa di via Sant'Angelo a Cassino (Frosinone) e da qui minaccia di farsi cadere nel vuoto. E' il gesto disperato di un operaio di 57 anni che questa mattina ha ricevuto la comunicazione di non aver superato il periodo di prova necessario per l'assunzione.

Con l'uomo stanno trattando carabinieri e poliza. I vigli del fuoco nel frattempo hanno posizionato de tappeti gonfiabili per attutire eventuali cadute.