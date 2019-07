Catania, incendio alla Plaia: bagnanti evacuati con i gommoni

Centinaia di bagnanti bloccati dalle fiamme sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Tra loro 40 bambini che erano rimasti bloccati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bosco sono stati messi in salvo da motovedette della capitaneria di porto. Sul posto stanno operando anche mezzi aerei del corpo forestale e dei pompieri. Gli interventi sono coordinati dalla sala operativa attivata nel primo pomeriggio in Prefettura.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 17:47

