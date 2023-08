Ciclone Circe ad agosto, il meteo cambia: temperature giù di 10 gradi, temporali e grandine al nord. Ecco cosa sta succedendo

Ciclone Circe - L'instabilità che fin dalla tarda serata di lunedì ha iniziato a manifestarsi tra l'altro Piemonte e la media e alta Lombardia proseguendo poi anche verso Trentino e Veneto è stato l'incipit di un fronte atlantico, il primo del mese di agosto che porterà altri forti temporali in giornata. Come riporta 3Bmeteo le zone più colpite saranno quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto, seguirà una breve pausa anticiclonica mercoledì e poi giovedì una seconda perturbazione più intensa porterà fenomeni più diffusi ma ancora una volta prevalentemente al Nord. Sul resto della Penisola condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea che oltre a portare sole prevalente faranno salire anche le temperature nuovamente sulla soglia dei 40°C. Ma vediamo un dettaglio per questi primi 3 giorni del nuovo mese.

Meteo martedì 1 agosto

Nord, instabile fin dal mattino fra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli con rovesci e temporali, localmente intensi.

Non escluso qualche breve piovasco anche sulla Liguria soprattutto centro orientale. Più soleggiato altrove. Tra il pomeriggio e la sera nuova intensificazione dell'instabilità con forti temporali tra alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli. Sul Friuli i fenomeni potrebbero essere particolarmente intensi. Altrove ampie schiarite. In serata ancora qualche piovasco o temporale tra Veneto orientale e Friuli. Centro, prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso sull'alta Toscana. Sud, sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti in Campania, localmente associati nel pomeriggio a qualche piovasco lungo l'Appennino. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati tra Sud e Sudovest con rinforzi sull'alto Tirreno. Mari, mossi i bacini centro settentrionali, anche molto mosso il Mar Ligure. Poco mossi gli altri.

Meteo mercoledì 2 agosto

Nord, in prevalenza soleggiato salvo annuvolamenti mattutini e diurni sui settori alpini e prealpini associati nel pomeriggio a qualche isolato piovasco. Tra la tarda sera e la notte primi temporali su alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Centro, prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento sparso sull'alta Toscana e nel pomeriggio lungo l'Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni. Sud, sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti diurni in Appennino ma con scarsa probabilità di fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti moderati tra Ovest e Sudovest. Mari, mossi.

Meteo giovedì 3 agosto

Nord, instabile fin dal mattino su centro est Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli con rovesci e temporali in intensificazione e diffusione tra il pomeriggio e la sera. Rischio di nubifragi e grandine soprattutto tra Veneto e Friuli. L'instabilità continuerà anche tra la sera e la notte. Centro, qualche isolato piovasco o temporale sull'alta Toscana e poi nel corso della notte anche sul resto della regione. Prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Sud, sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti in Campania, localmente associati nel pomeriggio a qualche piovasco lungo l'Appennino. Temperature in ulteriore aumento specie al Centro Sud . Venti meridionali moderati con rinforzi. Mari mossi tendenti a molto mossi.

Tendenza per venerdì 4 agosto

Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Piogge di forte intensita' sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Al nord est: Piogge di forte intensita' sulla laguna veneta e in Romagna, Coperto con pioggia moderata sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sul cagliaritano, Sereno altrove.

Tendenza per sabato 5 agosto

Nord: Al nord ovest: Sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale, Coperto con pioggia debole altrove.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Sereno altrove.

Tendenza per domenica 6 agosto

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Sereno sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, Sereno altrove.