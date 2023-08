Ciclone Poppea, ultimi giorni di caldo africano: da giovedì i primi temporali (con grandine), poi il calo delle temperature

Arrivano i temporali

Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere gli ultimi giorni di forte caldo di questa rovente estate 2023. Già nel corso della settimana, infatti, è previsto un graduale cambio delle condizioni atmosferiche: a partire da giovedì 24 agosto sono annunciati i primi temporali sui settori alpini, mentre tra venerdì 25 e sabato 26 l'instabilità potrebbe estendersi anche alla pianura. A causa delle temperature ancora elevate, i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare violenti e associati a grandinate. Piogge attese anche al sud, fra Campania, Calabria e Sicilia.

Quando calano le temperature?

Il caldo sembra però destinato a lasciare l'Italia solo a partire da domenica 27 agosto: secondo le previsioni di 3bmeteo, un fronte atlantico ben organizzato transiterà sulla Penisola, portando forte maltempo prima al Nord, poi (fra il 28 e il 29 agosto) anche al Centro-Sud. Con conseguente calo delle temperature. Questo fronte - ribattezzato dagli appassionati Ciclone Poppea - metterà un punto in maniera definitiva alla terza ondata di calore dell'estate.

Ultima ondata di caldo africano

Le alte temperature, in ogni caso, ci faranno compagnia ancora per gran parte della settimana appena iniziata. L'anticiclone africano Nerone infuocherà gran parte delle nostre regioni con circa 38°C per almeno i prossimi 5 giorni.

Le città più roventi

In Italia saranno le regioni Centro-Settentrionali a dover fare i conti con la canicola africana. Fino a sabato 26 i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37-39°C in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte. Le città più roventi saranno Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova, Bolzano, Terni. Soltanto al Sud il caldo sarà meno intenso e i 36-37°C si toccheranno solo su Tarantino, Casertano, Siracusano, Agrigentino e coste ioniche della Basilicata, altrove non si andra oltre i 32-34°C.

L'arrivo del Ciclone Poppea

Tutto questo finirà domenica 27, quando il cosiddetto Ciclone Poppea dal Regno Unito scenderà rapidamente di latitudine, fino a raggiungere il Mar Mediterraneo e quindi l’Italia. Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. È previsto un importante crollo termico anche di 10-12°C rispetto a questi giorni. Questo radicale cambio di scenario si estenderà nei giorni successivi anche al Centro.