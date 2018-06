Si schianta con lo scooter contro un'auto: morto Ciro, carabiniere in servizio

Martedì 12 Giugno 2018, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente questa mattina all'a Roma, dove undi 46 anni,ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da unaIl sinistro è avvenuto in Viale dell'Umanesimo tra unguidato dal militare dell'Arma, e unaSembra dai rilievi delle forze dell'ordine che l'autista dell'auto stava svoltando verso piazza Pakistan e si è scontrato con lo 'scooterone'. Terlizzi avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo con il corpo contro la fiancata della vettura. Per il centauro, originario di Napoli e in servizio al comando dei Nas dei Carabinieri di Roma, non c'è stato nulla da fare: è deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio.A bordo della Passat c'era il conducente 39enne, il figlio di otto anni e la moglie. Tutti si sono fermati nel prestargli soccorso, ma non c'è stato nulla da fare.Poco meno di due settimana fa, la notte fra il 30 ed il 31 maggio, un altro carabiniere in servizio a Roma era morto in un incidente stradale su viale di Tor Bella Monaca.