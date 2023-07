Claudio Gaetano Orrea, co-fondatore con la moglie del brand Patrizia Pepe, in prognosi riservata: è grave dopo un incidente in motocross

Claudio Gaetano Orrea, amministratore delegato di Patrizia Pepe e marito della stilista Patrizia Bambi, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi dopo un gravissimo incidente in moto. Secondo le prime informazioni, il 68enne era uscito insieme ad alcuni amici e appassionati di moto da cross ma durante il percorso - nei boschi sopra Montale, in provincia di Pistoia - ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e procurandosi gravi traumi al viso (una pietra acumiata in pieno volto, nell'unica parte non protetta dal casco, e al torace. Dopo un soccorso reso difficile dalla zona impervia, Orrea è stato trasportato al Careggi in codice rosso con l'elisoccorso. L'allarme è stato dato dagli amici che non lo hanno visto arrivare nel punto dove si erano dati appuntamento a fine tragitto e sono tornati a cercarlo per poi allertare i soccorsi.

I soccorsi

Soccorsi che sono stati particolarmente complessi: il medico e l’infermiere dell’automedica sono riusciti ad arrivare sul posto grazie ad un fuoristrada della Misericordia di Montale condotto da un soccorritore.

Poi hanno raggiunto Orrea calati col verricello insieme ad un altro operatore. I vigili del fuoco di Pistoia con un loro fuoristrada hanno tagliato la vegetazione per consentire all’elicottero di calare i soccorritori. Le manovre compiute dai sanitari per salvare il ferito sono state complesse ma decisive per tenerlo in vita. L'elicottero è volato poi in codice rosso verso il Pronto Soccorso di Careggi.