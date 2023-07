Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente stradale avvenuto in tarda serata di ieri nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola.



Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un’automobile che si è scontrata con una motocicletta. L’altra vittima è il motociclista. A quanto si è appreso, il bambino aveva meno di dieci anni. A bordo dell’auto, con ogni probabilità, cittadini stranieri.



L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 75 nelle campagne di borgo Tressanti, ad una decina di chilometri da Cerignola. Sul posto forze dell’ordine, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Straziante la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori. Il corpo del motociclista scaraventato a diversi metri da quello che si presume sia stato il punto dell’impatto.

All’interno dell’autovettura viaggiavano cinque adulti ed un bambino. I tre feriti erano aggrovigliati tra le lamiere accanto ai morti. Non è stato facile estrarli. Per due persone e per il piccolo si è capito subito che non c’era nulla da fare, le altre tre versavano in gravissime condizioni. Due di loro sono state portate in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, l’altro è stato ricoverato a Cerignola.

A tarda notte erano ancora i corso le procedure di riconoscimento delle salme. E non era ancora chiara la dinamica di un incidente che ha prodotto un bilancio drammatico, uno delle tragedie più sanguinose nella storia recente della Puglia.