Il tour de force continua. Dopo l'intensa ma vittoriosa gara di sabato santo contro il Taranto, per la Casertana stasera c'è la sfida di Foggia contro una squadra ben diversa da quella vista all'opera del girone d'andata e che a suon di risultati positivi ha agganciato la zona playoff. Al match di stasera non potrà assistere la tifoseria casertana per il divieto di trasferta imposto su segnalazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) che ha individuato profili di rischio per l'ordine pubblico, soprattutto alla luce dei fatti avvenuti nel match del girone d'andata. «Il Foggia nell'ultimo periodo ha fatto molto bene dice il tecnico rossoblu Vincenzo Cangelosi, ex di turno come Curcio e Sciacca grazie al ritorno di Cudini in panchina e ai cambi fatti nel mercato di gennaio. Incontriamo una squadra in corsa per l'obiettivo playoff e che, soprattutto, fa dello Zaccheria il suo fortino in considerazione del fatto che dei 45 punti conquistati 32 li ha ottenuti sul proprio campo. Ciò significa che in casa riesce a ottenere risultati importanti e non è un caso che tra le sue vittime ci sia stata anche quella con la capolista Juve Stabia. Insomma, per uscire dal campo con un risultato positivo dovremo sfoderare una grande prestazione».

Per la Casertana una sfida importante che potrebbe incidere non poco per la lotta per la conquista di un posto al sole nella griglia dei playoff. «A quattro partite dal termine del girone di ritorno - continua Cangelosi - ogni partita mette in palio punti pesanti per gli obiettivi delle varie squadre. Nostro obiettivo, chiaramente, è quello almeno di mantenere la posizione finora conquistata cercando di fare il massimo dei punti possibile. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo giunti. Certo, bisogna avere delle ambizioni e mi riferisco ai posti in avanti in graduatoria, ma per ora l'obiettivo più concreto è il quarto posto».

Anche contro il Foggia la Casertana dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 che nelle ultime uscite ha dato buoni frutti in termini di gioco e di prestazioni. Come già avvenuto contro il Taranto sabato, tra i convocati anche il playmaker Toscano, mentre per Proietti, in fase di recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato nel match contro il Catania, se ne parlerà la settimana prossima. «Toscano ha fatto il lavoro completo per tutta la settimana di preparazione alla partita sottolinea il tecnico e mi auguro che abbia acquisito altro minutaggio in più nelle gambe.

Poi, bisognerà vedere quando e come schierarlo. Riguardo al modulo, invece, i buoni risultati registrati ultimamente sono dovuti più che allo schieramento tattico ai miglioramenti della squadra in termini di condizione ed è questa, secondo me, la cosa più importante. Dal punto di vista del gioco, poi, dico che si può fare sempre meglio nel senso che ci sono momenti in cui riusciamo a esprimere e a fare in campo ciò che avevamo preparato in allenamento, in altri invece no. Dobbiamo migliorare soprattutto in fase conclusiva, cioè concretizzare di più le occasioni create per evitare di soffrire fino alla fine della partita».

Ma, a prescindere dalle dichiarazioni di Cangelosi, appare scontato l'impiego dal primo minuto di Toscano per le sue qualità di palleggio e di orchestrare la manovra offensiva. Ad affiancarlo nella cerniera di centrocampo dovrebbe essere Damian al posto di Casoli. In difesa confermata la coppia centrale Celiento-Bacchetti così come l'attacco che vedrà Curcio agire alle spalle del terminale offensivo Montalto con ai lati Tavernelli e Carretta. Confermati, ovviamente anche gli esterni Calapai e Anastasio. La Casertana, quindi, è pronta a lanciare il guanto di sfida al Foggia, ma soprattutto di confermare la striscia di vittorie in terra pugliese. Finora, infatti, nelle cinque partite disputatesi in Puglia, la compagine rossoblù ne è sempre uscita vincitrice. Insomma, si punta neanche tanto velatamente alla sesta vittoria in Puglia.