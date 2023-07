Sposi sul monopattino elettrico a Roma, lei in ciabatte e lui vestito con i bermuda: il video

Sposo in bermuda, mentre lei con un paio di Crocs. Entrambi sul monopattino elettrico per le strade del centro di Roma. È quanto filmato dal giornalista Roberto De Ritis, che ha immortalato la coppia mentre gli è passata davanti. Li ha ripresi e poi ha condiviso foto e clip su Facebook. Dove non potevano mancare i commenti: «Quello che mi soprende vedere è com'era vestito lo sposo», scrive un utente. E in effetti gli abiti sono abbastanza atipici.

Sposo canadese fa saltare il matrimonio a Ravello, i 40 invitati restano bloccati in Costiera

Che siano turisti? Non è dato sapere (e poco importa). Per loro, invece, era significativo fare qualcosa di diverso, fuori dall'ordinario. Hanno divertito chi era presente, che li ha applauditi. E probabilmente hanno trovato un momento di piacere anche per loro, visto il sorriso splendente sul volto della sposa.