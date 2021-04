I carabinieri di Latina stanno eseguendo cinque misure cautelari per corruzione e concussione in Comune. Due persone sono destinatarie degli arresti domiciliari e per tre ci sono obblighi di firma.

Tra loro c'è un geometra in servizio presso l'ufficio ambiente del Comune capoluogo che prendeva mazzette e poi investiva i soldi nell'acquisto di droga.

Al momento non si conoscono ulteriori particolari, l'operazione dei militari è ancora in corso.