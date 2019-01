Roma, investe e uccide uomo a Corso d'Italia e fugge con l'auto: caccia al pirata

Un altro pedone investito e ucciso a Roma. Un uomo è stato travolto da un veicolo che ha proseguito la corsa intorno alle 5 a Corso d'Italia. L'uomo che era con il suo cane è morto sul colpo. L'animale dopo l'incidente si è rannicchiato vicino al corpo del suo padrone. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Sapienza. All'arrivo dei soccorsi il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso.La vittima è un italiano di 73 anni. Sono in corso indagini per risalire al conducente del veicolo. Si tratta di un senza fissa dimora molto conosciuto in zona. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al conducente del veicolo che dopo l'investimento ha proseguito la marcia.