Milano, obbliga la ragazza di 16 anni a prostituirsi per pagare un debito di droga e poi diffonde le foto sui social: arrestato

È accusato di aver costretto la propria ragazza di 16 anni a prostituirsi con almeno quaranta uomini per pagare un debito di droga. Per questo un 26enne è stato arrestato: secondo gli inquirenti avrebbe anche picchiato la giovane con pugni e schiaffi, minacciandola anche di pubblicare alcune foto compromettendi se non avesse continuato. Eppure quelle immagini intime sarebbero state comunque pubblicate sul profilo Instagram della ragazza. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l'indagato avrebbe obbligato l'adolescente a prostituirsi per pagare dei debiti legati alla droga.

La denuncia dei genitori

Sono stati i genitori della ragazza a chiedere aiuto ai carabinieri lo scorso 16 gennaio, mentre gli episodi di violenza erano dei mesi precedenti.

In un'occasione le avrebbe anche rotto il naso e minacciata con un manganello. Al padre e alla madre avrebbe anche chiesto mille euro minacciando anche loro di pubblicare delle foto della figlia «mentre fuma crack ed è nuda con i clienti».

Ne è nata un'inchiesta lampo che ha portato il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, a emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Martedì 23 gennaio il 26enne è stato arrestato in provincia di Milano con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione.