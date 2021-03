Addio a Concetta e Pietro, moglie e marito stroncati dal Covid

Una tragedia nella tragedia. Giulianova è stata nuovamente colpita e in maniera grave dal Covid-19 che, nell’arco di una giornata, ha ucciso moglie e marito, entrambi ricoverati e intubati in ospedale in quanto la forma del male che li aveva colpiti era molto grave.

A perdere la vita è stata prima Concetta Di Biagio, 74 anni, deceduta all’ospedale di Giulianova, ieri si è spento il marito, Pietro Bellachioma, 72 anni. Entrambi erano residenti in via Parini, al Lido, con due figli, Elena, che è docente al liceo scientifico di Giulianova. I due coniugi sono stati colpiti dal coronavirus praticamente negli stessi giorni e la forma era subito apparsa violenta per cui sono stati immediatamente trasportati in ospedale e sono finiti in breve tempo in terapia intensiva e, nonostante le cure assidue dei medici per strapparli alla morte, non ce l’hanno fatta. Una morte che ha gettato nella disperazione la famiglia, i figli e i parenti che non si aspettavano una conclusione così drammatica della malattia.

