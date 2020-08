Covid, 13 nuovi contagi a Ferragosto sparsi in tutte le province: in aumento i ricoveri

Coronavirus, 13 nuovi casi segnalati a Ferragosto. Non si ferma la lunga scia di contagi che sta caratterizzando le ferie d'agosto. Aumentano attualmente positivi e numero pazienti in ospedale. Nuovi infettati dal Covid-19 in tutte le province abruzzesi. Tredici quelli accertati nelle ultime ore: otto in provincia dell'Aquila, tre nel Pescarese, uno a Chieti e uno a Teramo. Il totale dei contagiati in tutta la Regione sale a 3.558. Gli attualmente positivi salgono a 252: in ospedale sono ricoverate 26 persone (+3 rispetto a ieri), una delle quali in terapia intensiva; gli altri 226 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.834. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 140.692 test.

Ultimo aggiornamento: 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA