Non studiano, non lavorano e non stanno neanche cercando di farlo. Sono insoddisfatti della loro vita e la pandemia, in questo, non ha potuto far altro che aggravare la situazione. È questo l’amaro ritratto dei giovani italiani che emerge dal rapporto Bes 2021 “Il benessere equo e sostenibile in Italia” diffuso dall’Istat.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati