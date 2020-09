Covid, bollettino Lazio: 122 contagi (67 a Roma) e un morto. Prevalenza di casi di rientro

Contagi in calo nel Lazio. «Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi di questi 67 sono a Roma e un decesso». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna» aggiunge D'Amato.





Conte: «Pandemia rappresenta caso lampante di catastrofe» Ieri su quasi 12 mila tamponi nel Lazio si sono registtati 158 casi di cui 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ieri.Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall'Istituto Spallanzani all'IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico« aggiunge.

Nella Asl Roma 1 sono 24 i casi nelle ultime 24 ore e di questi undici i casi sono di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, uno dal Molise e uno dal Trentino. Sette sono contatti di casi già noti e isolati e uno è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 41 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna e uno da Malta. Sei sono contatti di casi già noti e isolati. Sei i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 2 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 4 sono 2 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno è un contatto di caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quattro casi di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dall'Umbria e uno dall'Abruzzo. Un caso è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono 17 i casi nelle ultime 24 ore e di questi nove sono i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, uno dalla Grecia e uno dall'Emilia-Romagna. Sei i contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi sette sono di rientro dalla Romania e quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano dodici casi e di questi uno è di rientro dall'Ucraina e undici sono casi già in isolamento. Nella Asl di Viterbo si registrano quattro casi e di questi uno ha un link con la Sardegna, uno è un tesserato della Viterbese Calcio e uno è stato individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl di Rieti si registrano due casi e si tratta di un caso di rientro da Malta e uno è un contatto di caso già noto e isolato.

Ultimo aggiornamento: 18:21

