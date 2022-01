Covid, non può vaccinarsi: il virus lo uccide a 35 anni

E' morto dopo essere stato ricoverato e intubato per una decina di giorni nel reparto Covid dell'ospedale di Pescara: Vincenzo Gentile, 35 anni, non era vaccinato. Un quadro clinico con importanti patologie aveva richiesto prudenza nella somministrazione dell'antidoto proprio per evitare eventuali reazioni avverse.

Nonostante la grande prudenza però l'uomo, che è figlio di un medico odontoiatra molto conosciuto ed ha origini avezzanesi, è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati