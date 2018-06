Delitto ex calciatore La Rosa, madre e figlio truffatori di assicurazioni auto

Raffaele Rullo e sua madre Antonietta Biancaniello sono in carcere con l’accusa di aver ucciso l’ex calciatore del Brugherio Andrea La Rosa e tentato di far sparire il corpo bruciandolo in un bidone di acido. E dal carcere hanno ricevuto la notizia del secondo filone d’indagine: associazione per delinquere finalizzata alle truffe sulle assicurazioni di auto. Secondo il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e i carabinieri del comando provinciale, si tratta di un’attività ben remunerativa che i due portavano avanti assieme ad altri quattro famigliari (indagati a piede libero). Il “promotore” delle truffe sarebbe stato proprio Rullo, il presunto amico di La Rosa che il 14 novembre 2017 lo attirò in una cantina di via Cogne 20, il palazzo in cui viveva la madre in zona Quarto Oggiaro. Una trappola. Gli chiese di raggiungerlo perché gli avrebbe riconsegnato i 38mila euro che l’ex calciatore gli aveva prestato tempo prima ma una volta all’interno madre e figlio lo ammazzarono. Il corpo del 35enne venne infilato in un bidone di gasolio in attesa di capire come sbarazzarsene e circa un mese dopo i carabinieri lo trovarono nell’auto della Biancaniello, la fermarono mentre andava dal figlio che la aspettava con acido e sega elettrica per finire il lavoro. Nella nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giulio Fanales, si legge che le frodi sarebbero state organizzate dai sei indagati a partire dal 2014 e sarebbero consistite nell’assicurare contro il furto veicoli sulla carta in buone condizioni ma che invece sarebbero stati da rottamare. Farli sparire, denunciare la loro scomparsa e infine riscuotere l’indennizzo previsto. Un gioco che per molto tempo avrebbe costituto il “lavoro” di Rullo, fruttandogli decine di migliaia di euro. Comunque troppo poco per i suoi progetti di vita, visto l’ingente prestito chiesto e ottenuto da La Rosa.

Giovedì 28 Giugno 2018

