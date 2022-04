Il dottor Denis Ciapanna aveva solo 46 anni. Era un medico stimato e una persona gentile. Se n’è andato in punta di piedi, colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Specializzato in Ematologia, era arrivato a Rovigo cinque anni fa, a far parte dell’equipe di Onco-Ematologia dell’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, all’interno della Struttura semplice dipartimentale di Ematologia del Dipartimento di ...

