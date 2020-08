Civitavecchia, trovati con 500 mila euro in contanti nell'auto: denunciati

Sono sbarcati dalla Nave da Olbia con 500mila euro nell'auto. Li avevano nascosti in varie parti della vettura, all'interno di una quarantina di involucri in cellophane, ma non sono sfuggiti al controllo di Carabinieri e Guardia di Finanza. E' avvenuto sabato.

L'auto, una Bmw, ha subito destato i sospetti dei militari intenti nei controlli in porto. Il guidatore, infatti, un 32enne di Nuoro che viaggiava con la fidanzata di 27 anni, anche lei di Nuoro, quando ha visto i carabinieri ha provato a evitare il posto di blocco. Una mossa che ha però avuto l'effetto contrario, inducendo gli uomini dell'Arma non solo a fermare la potente auto, ma anche ad approfondire il controllo.

Il fiuto di Gink, il cane della Finanza, ha ulteriromente messo in allarme i militari, facendo pensare alla possibilità che i due viaggiassero con della droga. In realtà Carabinieri e Fiamme gialle hanno trovato numerosi sacchetti di cellphane, circa 40, contenenti complessivamente 500 mila euro in contanti. Somma su cui gli occupanti della Bmw non hanno voluto fornire spiegazioni.

A quel punto è quindi scattata la denuncia per ricettazione e riciclaggio per entrambi. L'indagine continua per accertare la provenienza dell'ingente somma di denaro.