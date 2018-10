Desirée, domani i funerali a Cisterna alle 15.30 nella chiesa di San Valentino

LE PIÙ CONDIVISE

LA SOLIDARIETÀ Il grande cuore di Napoli, in fila al Plebiscito per salvare Alex I giovani di Napoli in fila per aiutare Alex. Hanno tra i 16 e i 36 anni i ragazzi e le ragazze che da questa mattina hanno affollato piazza Plebiscito per dare una speranza ai genitori di Alessandro... di Paola Marano

LA SOLIDARIETÀ Napoli in fila per salvare Alex, la commozione di mamma Cristina Il cellulare vibra dieci secondi dopo che il video ha raggiunto la sua destinazione a Londra. Mamma Cristina l'ha visto e ha immediatamente risposto inviando un gigantesco cuore rosso che batte.... di Paolo Barbuto