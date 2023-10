Roma, dipendente del supermercato insegue due ladri e viene pestato: frattura del naso e distacco della retina

Il furto, l'insegumento, il pestaggio. Dopo aver notato due ragazzi fuggire dal discount con quattro bottiglie di olio, un dipendente li ha inseguiti insieme al collega nel tentativo di bloccarli. Colpito al volto con un pugno da uno dei banditi, mentre l'altro li minacciava di morte, il ragazzo è stato colpito al volto con un pugno che lo ha fatto finire in terra. È successo alle 11.30 di ieri in via del Forte Braschi, a Primavalle.

Ladro acrobata scoperto e bastonato dai condomini, salvato dal linciaggio a Ostia

Furti di benzina all’Ama, la vendetta dei ladri: «Noi, pestati e sfregiati per aver denunciato tutto»

Il dipendente del supermercato, un romano di 31 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli per aver sbattuto violentemente la testa ed è ricoverato in prognosi riservata con una sospetta frattura del naso e il distacco della retina.

Fermati i due ladri, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per rapina impropria in concorso.