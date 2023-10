Asti, studentessa 16enne si getta dalla finestra della scuola: il bidello la salva prendendola al volo

Tragedia sfiorata a Nizza Monferrato, dove stamattina una ragazza di 16 anni è precipitata dal secondo piano di una scuola. Fortunatamente, però, il volo della studentessa è stato attutito da un bidello, che si trovava sul marciapiede insieme a un gruppo di persone.

La vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, alle 9.30 di stamattina una ragazza si sarebbe avvicinata a una finestra al secondo piano dell'Istituto Francesco Pellati di Nizza Monferrato, cercando di scavalcarla. Nonostante i tentativi dei compagni di trattenerla, la 16enne si sarebbe però buttata. Grazie alle urla e alle richieste di aiuto, un gruppo di persone, tra cui il personale della scuola, è accorso in tempo sotto la finestra, assistendo alla scena dal basso. Da lì, Franco Rotunno, bidello della scuola, è riuscito a salvare la vita alla ragazza, attutendo la sua caduta. Entrambi portati al Pronto Soccorso, nessuno è in pericolo di vita.

Le parole dell'uomo

In servizio da 14 anni nell'Istituto Francesco Pellati di Nizza Monferrato, Rotunno ha seguito la scena dal cortile della scuola dove si era spostato non appena compreso il pericolo.

Come riporta La Stampa, l'uomo avrebbe detto di essere scosso ed emozionato: «Appena ho avvertito le urla di una docente in cortile sono uscito di corsa e ho visto la ragazza in piedi sul davanzale. Speravo cambiasse idea invece si è lanciata, così mi sono messo in traiettoria e ce l’ho fatta, l’ho agguantata. Sono felice e allo stesso tempo rattristato per il fatto accaduto. Purtroppo non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, anni fa assistetti a un tentativo di suicidio che finì tragicamente. Ora sono contento che la ragazza stia bene, è la cosa più importante».

La ragazza

Ospite di una comunità della zona, la ragazza è un «soggetto fragile». Secondo Tiziana Bigatti, coordinatrice degli insegnanti di sostegno dell'Istituto, «È stato un gesto improvviso e rapido. Siamo costantemente alle prese con soggetti fragili che vengono trattati in maniera speciale. Purtroppo la ragazza appena entrata in classe è salita sul davanzale. I docenti hanno provato in tutti i modi a persuaderla ma in casi così repentini è difficile intervenire». Attualmente la sedicenne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neuropsichiatria.