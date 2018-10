Domenico, morto annegato a 60 anni mentre fa kitesurf vicino Roma: è la seconda vittima in tre giorni

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 20:18

Dramma a Santa Marinella, a circa 30 minuti da Roma. Un, ènella località Villa Lessionia mentre praticava la sua passione. Secondo le prime testimonianze l'uomo sarebbe rimasto incastrato nei cavi dell'ala delannegando tra le onde e finendo sugli scogli. Inutili tutti i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, marinai della Capitaneria di porto e sommozzatori.Stanno giungendo numerosi messaggi sulla sua pagina Facebook. Amici che condividevano con lui l'amore per il mare e per il kitesurf stanno scrivendo ricordi e un ultimo saluto. «Ti ricorderò per i tuoi ideali, per il tuo impegno, la correttezza, per il rispetto, la cortesia e l’educazione di altri tempi. Ti porterò con me. Ciao Domenico...», scrivono di lui.Domenico Minafra è la seconda vittima in tre giorni con il kitesurf. Lunedì 29 ottobre un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto in mare per un incidente. Secondo quanto ricostruito a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera a Cattolica. Per lui non c'è stato nulla da fare.