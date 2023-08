Perché gli avete sparato?». La mamma di Sergio Del Prete, il ventottenne che ieri pomeriggio ha tentato di investire Don Antonio Coluccia durante la marcia per la legalità a Tor Bella Monaca, è disperata e inveisce contro la polizia. Ma chi è suo figlio e perché in sella al suo scooter ha puntato dritto contro il sacerdote che da anni si batte per restituire legalità e dignità alle periferie di Roma in balìa dei signori della droga e dello spaccio? Non un criminale di spicco: il suo curriculum di bandito di strada annovera precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. Da tempo con la mamma bielorussa non vive più, la sua casa ormai sono le panchine e gli scantinati dei palazzoni popolari. Mescolato come un fantasma tra i pusher al soldo dei clan napoletani che qui si annidano come corvi a ogni angolo: in primis a quello dei Vallante di cui frequentava la piazza.

Per molti Sergio Del Prete è una specie di “lupo solitario” ma con la testa calda, rovinata dalla coca e dall’alcol. «Potrebbe fare di tutto, basta un nulla per accendere la miccia. E qualcuno potrebbe averlo aizzato e spinto a scagliarsi contro il sacerdote», raccontano tra le Torri. Un gesto improvviso o un’azione premeditata? Gli agenti della Squadra mobile stanno cercando di dipanare il rebus. Di certo di nemici Don Coluccia ne ha tanti. Al Laurentino 38 mentre giocava con i bambini a pallone per toglierli dalla strada, dai “ponti” gli hanno lanciato contro bombe carta. Al Quarticciolo un grosso masso scagliato dalle finestre non lo ha centrato per un soffio. E a Tor Bella, per lui, non sono mancati insulti e scritte infamanti.

