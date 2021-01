Zona rossa e riaperture, stretta governo: weekend arancioni, spostamenti tra regioni vietati sino al 31/1, zona gialla il 7 e l'8

Questa sera il governo deciderà un nuovo giro di vite per tentare di fermare la terza ondata del Covid-19, in attesa che il vaccino stoppi definitivamente l’epidemia nei prossimi mesi. La variante inglese che spinge la Gran Bretagna verso un feroce lockdown, le brutte notizie che arrivano dalla Germania e da altri Paesi europei e, soprattutto, il timore che la “socialità” di Natale e delle Feste abbia dato una spinta ulteriore alla diffusione del virus (gli effetti si conosceranno tra il 10 e il 15 di questo mese), hanno infatti convinto Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza a ritenere necessarie misure restrittive ulteriori.

Spostamenti vietati fino al 31 gennaio

A differenza di quanto filtrato ieri dopo la riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il divieto di varcare i confini della propria Regione non si fermerà il 15 gennaio (quando scadrà l’attuale Dpcm), ma con un successivo provvedimento verrà prorogato a fine mese. Al 31 gennaio.Insomma: un'uica stretta ma decisa in due tappe. Una stanotte e l'altra il 15 gennaio. Questa misura serve a impedire, come spiegano gli esperti del Comitato tecnico scientifico, la «migrazione del virus» tra le diverse zone del Paese. E dunque a «limitarne la diffusione».

Festivi e prefestivi in arancione

Dal prossimo weekend e sempre fino al 31 gennaio scatterà in tutta Italia la zona arancione. Ciò significa che nei giorni festivi e prefestivi bar e ristoranti resteranno chiusi, non si potranno varcare i confini del proprio Comune (oltre a quelli della Regione). I negozi invece resteranno aperti. Ma verranno confermati i controlli in strade e piazze per limitare gli assembramenti. Il governo valuterà se confermare la deroga a varcare i confini comunali per i piccoli centri urbani con meno di 5mila abitanti.

Parenti non conviventi e amici

Il decreto che verrà approvato questa sera, a meno di sorprese dell’ultimo momento, conterrà la conferma del divieto di non ospitare nella propria abitazione più di due parenti non conviventi o due amici (accompagnati dai figli con meno di 14 anni). La misura, secondo il governo, servirà ad evitare pranzi o feste con troppe persone che, a giudizio degli esperti, sono la principale causa di contagio.

Regioni il 7 e 8 tutte gialle. Poi si vedrà

Chiuso il periodo delle Festività torna il sistema per fasce: gialla, arancione e rossa. In attesa del report settimanale della cabina di regia che arriverà sul tavolo del ministro della Salute giovedì o venerdì, il 7 e l’8 gennaio tutte le Regioni saranno collocate in fascia gialla. Ciò significa che bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 18 (consegne a domicilio consentite fino alle 22), come aperti saranno i negozi. Da sabato 9 o domenica 10, quando Speranza firmerà le nuove ordinanze, invece scatteranno restrizioni di tipo “arancione” o “rosso” nelle Regioni con un indice di diffusione del virus più alto.

Strette regionali più facili e rigide

Il nuovo decreto conterrà anche una revisione dei parametri in base ai quali scatta la zona arancione e rossa. L’indice di trasmissione del virus RT verrà infatti abbassato da 1.5 a 1,25 per decretare la zona rossa e da 1.25 a 1.0 per imporre le restrizioni arancioni nelle varie Regioni. Quelle più a rischio di diventare arancioni, considerato l’attuale indice RT sopra l’1: Veneto, Liguria, Calabria, ma anche Lombardia, Puglia, Basilicata.

Il coprifuoco alle 22

Resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Non si tratta però di una misura nazionale e dunque non verrà inserita nel nuovo decreto. Come spiegano al ministero della Salute il coprifuoco serale vale infatti per le Regioni in fascia gialla. E, attualmente, tutte le Regioni sono...gialle.

Slitta la fascia bianca

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha chiesto e ottenuto nella riunione di maggioranza di ieri si introdurre una fascia bianca che verrà decisa sempre in base all’indice Rt. Ma il governo ha stabilito che verrà introdotta con il Dpcm del 16 gennaio, non ora. Con la fascia bianca, che servirà secondo a Franceschini a dare «ai cittadini un segnale di speranza verso un ritorno alla normalità», cinema, teatri e palestre potranno essere aperti. E bar e ristoranti non dovranno più chiudere la sera. Verrà cancellato anche il coprifuoco. Ma resterà l’obbligo del distanziamento e di indossare la mascherina all’aperto e in ogni luogo pubblico.

