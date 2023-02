Si soffia il naso dopo l'allenamento di boxe e si accascia a terra: Edoardo muore a 18 anni davanti agli amici

Una morte choc, su cui la procura ha aperto un'indagine. Edoardo Zattin è deceduto a 18 anni dopo un allenamento di boxe, nella palestra della società sportiva Iron Dojo Team a Monselice (Padova). Era uno studente di Este. Ad ucciderlo è stata un'emorragia cerebrale.

I soccorsi e le indagini

Edoardo, che non aveva nessun tipo di patologia, era iscritto da poco al corso di boxe amatoriale che prevede solo la simulazione di tecniche, senza contatto fisico. Dopo l'allenamento ha preso un fazzoletto per soffiarsi il naso, poi è collassato a terra. Gli istruttori, sconvolti, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. È stato ricoverato all'ospedale di Padova, dove è stato operato d'urgenza, riporta Il Gazzettino. Dopo un giorno in condizioni critiche è morto. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi.