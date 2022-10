Elena Aubry, oggi, avrebbe appena compiuto 30 anni. Se solo una maledetta buca sulla via Ostiense, alle porte di Roma, non avesse fatto volare la sua moto, uccidendola a 26 anni nel maggio 2018. Ieri, 28 ottobre, Elena avrebbe festeggiato il compleanno e la mamma, Graziella Viviano, che non ha mai smesso di battersi per avere verità e giustizia per la morte della figlia, le ha dedicato un lungo e toccante post.

Elena morta in un incidente, Facebook chiude il profilo fake dopo la denuncia di Leggo

Elena Aubry, il post di mamma Graziella

«Ciao mia piccola Elena. Oggi avresti compiuto 30 anni. Oggi non saresti più "piccola" ma una donna, ancora più convinta e determinata di quello che sei sempre stata. Mi chiedo come sarebbe il tuo viso, in cosa sarebbe cambiato rispetto a 5 anni fa, quando l'ho visto per l'ultima volta. Oggi riguardo le tue foto, sforzandomi di immaginare ciò che non si può immaginare» - l'incipit del post di Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry - «Cerco di pensare cosa saresti diventata. Forse saresti anche una mamma? E quel piccolo avrebbe i tuoi occhi?... Nessuno può immaginare quanto scempio possa provocare il mozzare un ramo rigoglioso. Si distruggono con lui anche tutte le gemme e i frutti che avrebbe potuto generare. Uno scempio, una strazio incalcolabile. C'è da impazzire al solo pensarlo ma no, no, non dobbiamo impazzire. Non servirebbe a niente e non ci permetterebbe di combattere per impedire che "l'assurdo" accada ancora perché, amore mio, questo è un dolore intollerabile che devasta intere famiglie e "insulta" la vita».

«La tua luce buona non si è spenta mai»

«Ma oggi non devo e non voglio pensare a questo. Oggi non sarà una giornata triste. Riprendo il pensiero di te e torna l'amore e la gioia. Guardo i tuoi occhi, quello sguardo che non sarebbe mutato mai, anche con il passare degli anni. Si dice che "gli occhi sono lo specchio dell'anima". E qui c'è tutta la tua luce, amore mio» - scrive ancora Graziella, la mamma di Elena - «Quella luce "buona" che conosco da sempre. Quella non si è spenta mai e continua ad accarezzarci, tutti e a guidare me. Il suo raggio è amore che c'era e c'è, a dispetto di ogni morte. E mi lega a te come una corda che non si può spezzare ed è la strada, la sola che congiunge la Terra al Cielo. Sai, pensando a questo, vivo seguendone la traccia e qualche tempo fa mi ha portata ad una piccola Cappella, ad Ostia, vicino a dove tu hai cambiato vita».

«Buon compleanno, con te per sempre»

«È incredibile come l'Amore "attiri" Amore. Carla De Donato, una donna "bella", fuori e dentro, mi ha fatto conoscere questa realtà. Vi ho trovato una piccola comunità dove a partire dal Sacerdote Don Cosmo, si respira Amore, "semplicemente" amore. Non serve altro. Ho trovato un altro sentiero che porta alla stessa meta. Ho pensato che lì stasera c'è tutto ciò che ci deve essere per collegare i nostri cuori al tuo e a quello di tutti quei ragazzi, quegli amici, quei nostri cari che sono andati via troppo presto» - si legge ancora nel post - «Ringrazio sin da ora tutti per permetterci stasera di unirci alla loro "strada d'amore" , l'unica che supera ogni morte e che congiunge al Cielo e porterà i nostri pensieri a te e speranza a chi continuerà per tutta la sua vita ad amarvi . Buon compleanno amore mio, tra Cielo e Terra. Con te per sempre. Mamma. E così sia».